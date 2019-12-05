Барнаульские пассажироперевозчики попросили мэрию поставить больше светофоров

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк встретился с представителями компаний пассажироперевозчиков и выслушал их отчеты о ДТП и предложения. Бизнесмены попросили установить в городе больше светофоров, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Перевозчики уверены, что нужно увеличить в городе количество регулируемых пешеходных переходов.

В частности, они назвали, например, переходы на ул. Цветочной и гп пересечении ул. А. Петрова — Попова.

К концу года в дорожном комитете обещали составить список пешеходных переходов для установки светофоров, которые позволят снизить вероятность возникновения ДТП.