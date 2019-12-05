Барнаульские пассажироперевозчики попросили мэрию поставить больше светофоров

Перевозчики уверены, что нужно увеличить в городе количество регулируемых пешеходных переходов.
В частности, они назвали, например, переходы на ул. Цветочной и гп пересечении ул. А. Петрова — Попова.
К концу года в дорожном комитете обещали составить список пешеходных переходов для установки светофоров, которые позволят снизить вероятность возникновения ДТП.
За 10 месяцев 2019 года в Барнаула зарегистрировали 939 дорожно-транспортных происшествий, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших снизилось на 29,3% (с 41 до 29), количество раненых людей уменьшилось на 12,9% (с 1329 до 1157).