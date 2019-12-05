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Автоновости

Барнаульские пассажироперевозчики попросили мэрию поставить больше светофоров

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк встретился с представителями компаний пассажироперевозчиков и выслушал их отчеты о ДТП и предложения. Бизнесмены попросили установить в городе больше светофоров, говорится в сообщении пресс-центра мэрии.

Светофор на пересечении проспекта Ленина и ул. Анатолия.
Светофор на пересечении проспекта Ленина и ул. Анатолия.
Иван Кузьмин

Перевозчики уверены, что нужно увеличить в городе количество регулируемых пешеходных переходов.

В частности, они назвали, например, переходы на ул. Цветочной и гп пересечении ул. А. Петрова — Попова.

К концу года в дорожном комитете обещали составить список пешеходных переходов для установки светофоров, которые позволят снизить вероятность возникновения ДТП.

За 10 месяцев 2019 года в Барнаула зарегистрировали 939 дорожно-транспортных происшествий, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших снизилось на 29,3% (с 41 до 29), количество раненых людей уменьшилось на 12,9% (с 1329 до 1157).

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