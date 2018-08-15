Почему известный в Барнауле бизнесмен пересел с иномарок на 43-летнюю «копейку»

Сооснователь проекта «Ели-Худели» Евгений Кураков пополнил личный автопарк автомобилем ВАЗ-21011 («копейка») 1975 выпуска. Несмотря на солидный возраст, машина находится в идеальном состоянии. Евгений рассказал altapress.ru историю авто и почему он ездит на нем чаще, чем планировал.

Однажды Евгений готовил презентацию готовящегося к открытию ресторана, в котором будут сочетаться итальянская и русская кухни. В одном из слайдов ему нужно было представить образ чего-то придуманного в Италии, но созданного в России. На ум сразу пришли Fiat 124 и его отечественная версия — «Копейка». Евгений говорит: давно мечтал обладать чем-то особенным из мира старых автомобилей и решил посмотреть объявления о продаже. В Новоалтайске он нашел вариант, от которого не смог отказаться.

Машина 40 лет (с 1975 по 2015 годы) принадлежала передовому механизатору села Окунёво Кемеровской области. В 2015 он продал автомобиль своему знакомому — председателю сельсовета. Всё это время за автомобилем следили и не допускали даже малейших переделок. Поэтому у автомобиля все родное, кроме сигнализации.

ВАЗ-21011 Евгения Куракова. из архива Евгения Куракова.

Евгений Кураков,

предприниматель:

Это мой третий автомобиль. Я думал, буду использовать его только по выходным дням, в ясную погоду и на короткие дистанции. Но машина погружает в такие эмоции, что иногда я езжу на ней и в будние дни, в том числе за город.

После покупки Евгений сразу заменил сцепление, тормоза, выхлопную систему и привел в порядок карбюратор. Многие узлы менял по принципу «удовлетворительное на новое».

Евгений Кураков. Дмитрий Лямзин

Евгений Кураков,

предприниматель:

Дело в том, что фраза: «Автомобиль как живой организм» к классике относится на 100%. У неисправностей может не быть какой-то последовательности и логики. Открывающаяся на ходу дверь может быть признаком того, что скоро нужно будет менять лампочки в фарах.

Евгений Кураков помимо бизнес-проектов известен тем, что коллекционирует старые вещи и дает некоторым из них вторую жизнь. В ноябре 2017 года мы писали, как он восстанавливает интересные старинные предметы интерьера. «Копейка» заняла в ретро-коллекции бизнесмена особое место: он прозвал машину «Зеленая липа» и завел ей аккаунт в инстаграме.

ВАЗ-21011 Евгения Куракова. из архива Евгения Куракова.

Евгений Кураков планирует также отреставрировать и привести в порядок старый и довольно редкий дедушкин универсал — Москвич 426.

Автомобили ВАЗ-2101 в столь близком к идеальному состоянию в Алтайском крае — большая редкость. На сайте drive2.ru (социальная сеть, в которой автовладельцы рассказывают о своих машинах) удалось найти лишь около десятка подобных экземпляров. Чаще встречаются «копейки», которые подверглись тюнингу: их занизили, раскрасили, тонировали или «осовременили» каким-либо другим образом.

Стоимость покупки Евгений Кураков не раскрывает. По данным сайта drom.ru, в Алтайском крае сейчас продают 5 «копеек» в хорошем состоянии. Хозяева просят за них от 95 до 375 тыс. рублей.