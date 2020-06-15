Барнаульские власти запретят остановку для грузовиков у водоканала

В Барнауле запретят остановку грузового транспорта рядом со зданием по пр. Калинина, 116, рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Знак, ограничивающий остановку для грузовых транспортных средств в районе здания установят 6 июля в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

По указанному адресу находится здание Барнаульского водоканала (Росводоканал).

Ранее — с 30 июня — будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку для грузовых транспортных средств на участке ул. Власихинской от Пихтовой до Заповедной. С этого же дня на ул. Кутузова рядом со зданием по проезду Интернатскому, 2 для грузовиков запретят стоянку.