Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

Барнаульские власти запретят остановку для грузовиков у водоканала

В Барнауле запретят остановку грузового транспорта рядом со зданием по пр. Калинина, 116, рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Владимир Путин за рулем КамАЗа.
Владимир Путин за рулем КамАЗа.
kremlin.ru

Знак, ограничивающий остановку для грузовых транспортных средств в районе здания установят 6 июля в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

По указанному адресу находится здание Барнаульского водоканала (Росводоканал).

Ранее — с 30 июня — будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку для грузовых транспортных средств на участке ул. Власихинской от Пихтовой до Заповедной. С этого же дня на ул. Кутузова рядом со зданием по проезду Интернатскому, 2 для грузовиков запретят стоянку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость