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Автоновости

Барнаульские водители обрадовались открытию проезда под мостом

К 28 марта в Барнауле откроют проезд по Ангарскому проезду, а временную переправу через Барнаулку на шоссе Ленточный бор демонтируют.

Дорожные работы.
Дорожные работы.
https://www.instagram.com/mintrans22/

Автомобилисты в соцсетях сообщают, что проезд уже открыт.

В минтрансе Алтайского края заявили, что в 2020 году дорожники закончат реконструкцию участка длиной 800 м — от моста через Барнаулку до начала примыкания к поселку Кирова, а также проведут масштабные работы на самом мосту.

После этого также планируется обновить участок в 4,4 км от Южного тракта до моста.

«На объекте обустроят автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы, барьерные ограждения и освещение, что напрямую будет влиять на обеспечение безопасности для всех участников движения», — добавили в ведомстве.

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