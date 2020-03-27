Барнаульские водители обрадовались открытию проезда под мостом

К 28 марта в Барнауле откроют проезд по Ангарскому проезду, а временную переправу через Барнаулку на шоссе Ленточный бор демонтируют.

Автомобилисты в соцсетях сообщают, что проезд уже открыт.

В минтрансе Алтайского края заявили, что в 2020 году дорожники закончат реконструкцию участка длиной 800 м — от моста через Барнаулку до начала примыкания к поселку Кирова, а также проведут масштабные работы на самом мосту.

После этого также планируется обновить участок в 4,4 км от Южного тракта до моста.