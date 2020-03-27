Барнаульские водители обрадовались открытию проезда под мостом

Автомобилисты в соцсетях сообщают, что проезд уже открыт.
В минтрансе Алтайского края заявили, что в 2020 году дорожники закончат реконструкцию участка длиной 800 м — от моста через Барнаулку до начала примыкания к поселку Кирова, а также проведут масштабные работы на самом мосту.
После этого также планируется обновить участок в 4,4 км от Южного тракта до моста.
«На объекте обустроят автобусные остановки, тротуары, пешеходные переходы, барьерные ограждения и освещение, что напрямую будет влиять на обеспечение безопасности для всех участников движения», — добавили в ведомстве.