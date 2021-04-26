26 апреля
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Автоновости

Барнаульские водители устали ждать и сами занялись ремонтом дорог

Глубокие дыры в дорожном покрытии на оживленных участках улиц осточертели барнаульским водителям. Жители города принялись за ремонт самостоятельно.

Барнаульцы чинят дорогу своими силами.
Барнаульцы чинят дорогу своими силами.
vk.com/barneos22.

«Многие водители заметили, что последнюю неделю по вечерам неизвестные латают ямы в нашем городе», — написали в сообществе Barnaul22.

Активисты уже отремонтировали глубокие дыры на улицах: Советской Армии, Антона Петрова, Попова, Павловский тракт, Петра Сухова, съезде с кольца Павловский тракт / Малахова, Взлетной, Энтузиастов.

По словам самих горожан, глубина некоторых ям достигала 16 сантиметров.

Также сообщается, что идею подхватили автомобилисты в Новосибирске, Томске и других городах Сибири.

В комментариях под роликом барнаульцы опасаются, что инициативных автомобилистов могут наказать, а залатанные ямы вернут в исходное состояние.

Ранее, жители Барнаула своими силами залатали яму на одной из дорог краевой столицы

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