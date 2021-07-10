Барнаульским автолюбителям и автобусу № 41 придется объезжать пер. Ядринцева

Как рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, движение автобусов маршрута № 41 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина — ул. Партизанская — ул. Челюскинцев (ост."Партизанская"), в обратном направлении: ул. Челюскинцев (ост."Партизанская") — ул. Партизанская — пр-кт Ленина, далее — по маршруту.
Автолюбителей просят набраться терпения и, по возможности, заранее продумать альтернативный маршрут объезд.
Ранее мэрия сообщила о временной приостановки движения на соседней улице, в районе дома на ул. Песчаной, 180.