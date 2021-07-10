10 июля 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Барнаульским автолюбителям и автобусу № 41 придется объезжать пер. Ядринцева

В краевой столице больше чем на два месяца закроют автомобильное движение на пер. Ядринцева в районе пересечения с ул. Папанинцев. С 20 июля по 30 сентября здесь будет проводится ремонт тепловых сетей, сообщается на сайте администрации города.

Автобус 41. Общественный транспорт.
Автобус 41. Общественный транспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, движение автобусов маршрута № 41 будет организовано по следующей схеме: …пр-кт Ленина — ул. Партизанская — ул. Челюскинцев (ост."Партизанская"), в обратном направлении: ул. Челюскинцев (ост."Партизанская") — ул. Партизанская — пр-кт Ленина, далее — по маршруту.

Автолюбителей просят набраться терпения и, по возможности, заранее продумать альтернативный маршрут объезд.

Ранее мэрия сообщила о временной приостановки движения на соседней улице, в районе дома на ул. Песчаной, 180.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость