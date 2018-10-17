Ремонт КПП по цене автомобиля: барнаульский автосалон отсудил деньги у других дилеров

Компания «АлтайГАЗавтосервис» (АГАС, официальный дилер Lifan, ГАЗ и УАЗ в Барнауле) как потребитель получит от дилеров Jeep деньги за то, что у машины этого бренда сломалась коробка передач. Замена одного этого агрегата стоила почти столько же, сколько сам автомобиль. Это следует из материалов арбитражного суда Алтайского края.

В конце 2014 года АГАС купил за 1,563 млн рублей Jeep Cherokee Longitude у кемеровского дилера этой марки. Обслуживали внедорожник уже в Барнауле, у другого официального дилера — в автосалоне «Сан-Римо».

В ноябре 2016 года, за месяц до истечения гарантийного срока, представитель АГАС приехал к дилеру и пожаловался на работу коробки-автомат. Проблему не решили, и через пару месяцев машина встала: АКПП отказала.

Представители Jeep сказали, что гарантия кончилась и предложили заменить коробку передач со скидкой в 70%. В итоге вместо 1,382 млн рублей владелец Cherokee заплатил 414 тыс. рублей. В марте он написал претензию и попросил старую АКПП на экспертизу. Ему отказали. Тогда АГАС пошел в суд.

К тяжбе привлекли эксперта. Он не нашел признаков того, что коробка вышла из строя из-за нарушений правил эксплуатации. При этом выяснилось, что когда АГАС обращался к дилеру в первый раз, шла отзывная кампания и сервисмены должны были перенастроить АКПП.

В итоге суд пришел к выводу: раз кемеровский дилер продал машину с дефектом, а барнаульский дилер не выполнил необходимые работы во время отзывной кампании, то они оба обязаны возместить АГАС сумму, что он потратил на ремонт — 414 тыс. рублей.



Добавим, в 2017 году дилерский центр Jeep на ул. Попова в Барнауле закрылся. Здание купила компания «Тисс авто» и как официальный дилер продает там автомобили ГАЗ, а также как неофициальный дилер — Lexus и Toyota.