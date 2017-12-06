Крупнейший "серый" дилер Барнаула купил еще один автосалон и продает в нем ГАЗ, Toyota и Lexus

По данным altapress.ru, сделка состоялась в середине ноября. 1 декабря Саблин стал директором компании "АвтоМир", которой руководили прежние собственники "Сан Римо" Андрей Иванченко и Вадим Дьячин. Об этом свидетельствует запись в ЕГРЮЛ.

В 2015 году "Россельхозбанк" требовал от собственников "Сан Римо" вернуть 25 млн рублей. Здание выставляли на продажу. Позже стороны подписали мировое соглашение, согласно которому автодилер должен заплатить банку 47 млн рублей до 2022 года, а объявление о продаже сняли. В конце 2016 года "Сан Римо" усилил позиции, став официальным дилером ГАЗа.

"Тисс авто" — крупнейший неавторизованный автодилер в Алтайском крае. Специализируется на Toyota, Lexus, а также премиальных моделях других брендов. Автосалон базируется на проспекте Космонавтов, в здании ТВЦ "Республика".

Выложенные на сайте "Тисс авто" фотографии покупателей Toyota и Lexus свидетельствуют о том, что около 20 автомобилей компания продала уже с новой площадки на ул. Попова, 212.

Сам Анатолий Саблин в течение двух дней не смог найти время, чтобы ответить на вопросы altapress.ru. По данным других авторитейлеров региона, Саблин намерен сохранить дилерство ГАЗа. Как предполагают участники рынка, это сделает "Тисс Авто" более устойчивой компанией к тому моменту, как в Барнауле появятся официальный дилер Toyota и Lexus.

Но с ГАЗом могут возникнуть сложности. Дело в том, что в Барнауле уже есть дилер этой марки — компания "АлтайГазАвтоСервис". Считается, что для рентабельной работы дилер должен продавать хотя бы 40 экземпляров в месяц. ГАЗ в Алтайском крае, по данным Автостата, за 8 месяцев 2017 года купили 219 раз. То есть 27 машин в месяц. Получается, что емкость рынка не позволит развернуться обоим игрокам.

"Даже в Новосибирске, где продажи в три раза больше, работает один дилер, — отмечает знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности. — Одно время там их было два. Но они друг друга "задушили" и в итоге оба ушли с рынка".

По данным собеседника, в ГАЗе могут не продлить договор с новым собственником "Сан Римо". Хотя Саблин в последние годы наработал репутацию и доверие покупателей в премиум-сегменте, как минимум два пункта в его биографии могут вызвать вопросы у партнера. Во-первых, он был одним из собственников "Киа Центр Барнаул", десятки клиентов которого в 2010-2011 годы не получили оплаченные машины. Позже директора автосалона Антона Ковалева судили за мошенничество. Во-вторых, Анатолий Саблин был соучредителем компании "СЛК-Моторс Барнаул" (официальный дилер Toyota и Lexus), которую в июне 2016 года признали банкротом с миллиардным долгом.

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