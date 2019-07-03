Барнаульский риэлтор рассказал, как новая машина изменила жизнь его семьи

Когда мужчина меняет автомобиль, его жизнь делится на «до» и после" - ведь предшественника и преемника невозможно не сравнивать. Порой новая машина меняет образ жизни человека — так, например, произошло у преуспевающего барнаульского риэлтора Дмитрия Дворядкина. Автомобиль сделал его семью заядлыми любителями активного отдыха в «непролазных» местах. Об этом он рассказал altapress.ru.

Авто для серьезных испытаний

Дмитрий Дворядкину 32 года, и 10 лет из них он ездит на автомобилях марки Hyundai. Он считает их самыми надежными и выгодными. Это утверждение не голословное: Дмитрий постоянно испытывает свои автомобили по дорогам Алтайского края и соседних регионов. Риэлтор рассказал altapress.ru, как новое авто повлияло на жизнь его семьи, и почему он берет пример со своего автодилера.

Помимо того, что Дмитрий Дворядкин занимает почетную должность президента Союза риэлторов Барнаула, он также возглавляет агентство недвижимости «Перспектива24».

Дмитрий Дворядкин:

Думаю, любому человеку понятно, чем мы занимаемся — помогаем людям продавать и покупать жилую недвижимость. Наши офисы находятся в Барнауле и Бийске, поэтому приходится много колесить между этими городами. Кроме того, я постоянно езжу по стройкам, необжитым местам, поэтому мне была нужна проходимая машина с полным приводом.

На хорошей трассе в межсезонье бывает плохая погода: гололед, дожди. Поэтому нужна гарантия, что не занесет и что удастся доехать вовремя, говорит Дмитрий. Его новый Hyundai Tucson справляется со всеми сложностями на ура. На нем риэлтор ездит с октября 2018 года и уже достиг отметки в 20 тыс. км пробега.

Стабильный Hyundai

До покупки Hyundai Tucson Дмитрий около 10 лет ездил на Hyundai Elantra. По его словам, предыдущий автомобиль тоже не доставлял ему особых хлопот. На нем он проехал 270 тысяч км.

Дмитрий Дворядкин:

У Hyundai соотношение цены и качества просто прекрасное. Поэтому я и сделал выбор в пользу этой марки во второй раз. Новый Tucson по понятным причинам намного выше, проходимее и комфортнее моего предыдущего автомобиля. В нем много приятных «фишек» и «примочек»: панорамная крыша, камера заднего вида, которая показывает автомобили в слепой зоне, всевозможные сенсоры, встроенная карта, которая всегда пригождается в незнакомой местности.

Дмитрий Дворядкин. Источник: Автоцентр АНТ.

У Дмитрия двое детей, которым очень нравится новая машина: она более вместительная, а панорамную крышу они вообще обожают. Благодаря большому багажнику семья Дворядкиных стала чаще выбираться в небольшие путешествия: он вмещает в себя все их вещи, в том числе коляску и детский велосипед.

Дмитрий Дворядкин:

Так как авто новое, мы его везде обкатываем: уже ездили в Новосибирск, Горный, Белокуриху. Недавно были на Оби были в районе Касмалы. На легковом авто я бы не решился туда ехать, на паркетнике забрался без проблем. Мы любим исследовать места, куда раньше не заезжали. Особенно сыну интересно потестировать машину и побуксовать.

Автоцентр АНТ подает пример

Первые автомобили в своей жизни Дмитрий брал на вторичном рынке, а когда решился на новый автомобиль, обратился в автоцентр АНТ. Именно там он взял верой и правдой отслужившую ему Elantra. Hyundai Tucson стал его вторым авто, купленным в АНТ.

Дмитрий Дворядкин:

Я спокойно продал свою Elantra за три дня. И решил взять машину посолиднее, ведь мне нужно соответствовать должности.

Сотрудничеством с автоцентром АНТ Дмитрий доволен. За все 10 лет, что он там обслуживается, мужчина имеет исключительно положительный опыт.

Дмитрий Дворядкин:

По молодости я любил находиться в зоне ремонта, контролировать процесс. Сейчас я ребятам полностью доверяю: приезжаю, оставляю машину на два часа и все. Никогда у меня к ним нареканий не было, всегда все предельно корректно и тактично. Я знаю заранее, какие будут выполнены работы и сколько это будет стоить. Если появляется необходимость в дополнительном ремонте, мне звонят и согласовывают все работы.

Многих специалистов в автоцентре АНТ Дмитрий знает все 10 лет, поэтому с ними у него уже сложились дружеские отношения. Сотрудничество с дилером принесло ему пользу и в профессиональном плане.

Дмитрий Дворядкин:

Я использую в своей работе инструменты клиентского сервиса, которые подсмотрел в АНТ. У меня вообще была цель — построить такую же крутую компанию, только в сфере недвижимости. Сейчас «Перспектива24» занимает лидирующие позиции на рынке. Мы во многом берем пример со старшего брата — автоцентра АНТ — за что им большое спасибо.

С какими скидками можно купить Hyundai Tucson сейчас

В период с 1 июня до 31 июля 2019 года действуют горячие скидки по программам обмена Вашего автомобиля на новый Hyundai, а также специальные скидки до 300 000 руб.

Источник: Автоцентр АНТ.

Подробности об организаторе акции, сроках и условиях можно узнать на сайте дилера по телефону (3852) 29−00−20 или пройти тест-драйв в Автоцентре АНТ по адресу г. Барнаул, Павловский тр.251Д

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Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00−20 Сайт: www.hyundai-ant22.ru