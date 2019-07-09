Барнаульскую дорогу, разбитую в хлам большегрузами, власти обещают отремонтировать только к 2022 году

Житель поселка Восточного в Барнаула пожаловался министру транспорта края Александру Дементьеву на «убитое» состояние улицы Понтонный мост, которую каждые день и ночь разбивают грохочущие грузовики. Свой вопрос о ом, когда дорогу отремонтируют, барнаулец задал в ходе онлайн конференции на сайте края 9 июля.

Константин Макаров сообщил, что жители уже два года шлют жалобы в администрацию города. Но в ответ получают отписки — никаких реальных действий по благоустройству дороги, приведению ее в удовлетворительное, а тем более безопасное состояние не предпринимается.

Константин Макаров,

житель поселка Восточный в Барнауле:

Огромные ямы, отсутствие бетонного покрытия, страшная пыль и грохот от грузового транспорта, перевозящего песок круглосуточно. Люди хотят спать ночью спокойно, а днем дышать свежим воздухом в тишине. Хотим получить компетентный ответ, когда будет установлено ограничение движения грузового транспорта в ночное время, производиться полив дороги от пыли? Когда будет произведена реконструкция дороги?

Александр Дементьев ответил, что улица Понтонный мост является единственной дорогой, соединяющей площадку по производству и доставке инертных материалов (песка и щебеня) с городом. Поэтому, написал министр, знаки ограничения движения остановят работу речного транспорта и промпредприятий, использующих такие материалы.

По словам Дементьева, дорожное полотно разрушается из-за ежегодных подтоплений поселка и большого потока тяжелых большегрузов. По информации мэрии, городские службы делают что могут: откачивают воду, подсыпают разрушенные участки, грейдируют, вводят временные ограничения для передвижения автомобилей массой более 15 тонн.

Улица Понтонный Мост после ремонта. barnaul.org

В прошлом году в режиме ЧС из-за подтоплений БКЖБИ № 2 отсыпала дорогу щебнем, выровняла проезжую часть песком. В апреле 2019 года провели грейдирование дороги.

Александр Дементьев,

министр транспорта Алтайского края:

В целом из-за значительного разрушения дорожного покрытия ул. Понтонный Мост необходимо провести реконструкцию с устройством водоотвода. Это будет достаточно капиталоемкое мероприятие, в связи с чем его реализация с полной заменой асфальтобетонного покрытия запланирована на 2022 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как людям жить еще три года в сложных условиях, не уточняется.