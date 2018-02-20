Барнаульца осудили за пьяные "покатушки" на угнанных автомобилях

Суд Октябрьского района вынес приговор мужчине, который угонял автомобили, чтобы покататься, сообщает Прокуратура Алтайского края.
Как говорится в сообщении, барнаулец угонял автомобили "без цели хищения". Доказано, что в середине июля 2017 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения увидел ночью припаркованный автомобиль марки "ГАЗ 3110" и решил угнать его.
Он разбил отверткой стекло задней пассажирской двери автомобиля, открыл ее, сел на водительское сиденье, замкнул провода замка зажигания и поехал к своему дому. Около трех часов ночи, он припарковал "Волгу" у дома и пошел спать. В 07.00 утра он решил возвратить угнанный автомобиль владельцу, что и сделал, поставив его на то же место.
Через несколько дней, опять же в ночное время мужчина угнал припаркованный автомобиль "ВАЗ 2101". Около 03.00 часов сотрудники полиции увидели на ул. Э. Алексеевой движущийся автомобиль, у которого из-под капота шел пар. Так угонщик был задержан.
В судебном заседании он признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.
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