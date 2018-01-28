Два пьяных водителя разбили машины в Барнауле

В ночь с 27 на 28 января полицейские задержали двух пьяных водителей, которые стали участниками ДТП, сообщает ДНД "Дорожный Патруль". Один из виновников аварии утверждал, что у него украли машину, а сам за рулем не сидел.
Так в первом часу ночи в воскресенье сотрудники ДПС заметили на улице Попова столкнувшиеся автомобили Toyota и Volkswagen. Причем, первую машину еще и выбросило на дорожное ограждение. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как оказалось, пьяный водитель японского автомобиля не выдержал безопасную скорость и не учел то, что в мороз дорога очень скользкая. Из-за этого и произошло столкновение. На месте происшествия водителю автомобиля Toyota предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Анализ дал положительный результат. Машину забрали на штрафстоянку.
А около 23:00 27 января сотрудникам ДПС собщили, что на улице Власихинской произошло ДТП, с места которого на поврежденном автомобиле ВАЗ скрылся один из участников.
Машину удалось обнаружить и задержать на улице Попова. По видимым признакам, водитель машины был пьян. Во время дознания мужчина говорил, что ВАЗ у него угнали, что не он сидел за рулем и вообще никогда не управляет автомобилем, будучи пьяным.
Сотрудники ГИБДД протестировали водителя на наличие спиртного. Тест показал положительный результат, с которым мужчина не согласился и отказался подписывать документы.
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