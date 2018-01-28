В Барнауле сбивший пешехода на Прудах водитель сбежал с места ДТП

ДТП произошло у дома № 221 по улице Никитина (недалеко от трамвайного кольца).

Потерпевший мужчина 1963 года доставлен с травмами в больницу скорой помощи. Просьба очевидцев оказать помощь в розыске скрывшегося водителя. Вашу информацию ждут в дежурной части отдельного батальона ДПС ГИБДД по Барнаулу по телефонам: 393-555, 393-605, 391-090 или 02.

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