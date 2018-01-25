В Алтайском крае подушка безопасности пробила лобовое стекло автомобиля во время ДТП

В Бийске утром 25 января столкнулись автомобили Toyota Cresta и Toyota Camry, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевой ГИБДД.
ДТП в Бийске. Фото : Владислав Витальевич в vk.com/incident_22.
ДТП в Бийске. Фото : Владислав Витальевич в vk.com/incident_22.
ДТП произошло около 10:30 на улице Революции, 76. Водитель автомобиля Toyota Cresta не уступил дорогу при повороте и столкнулся с Toyota Camry. Пострадавших нет.
На снимках с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара у Toyota смяло переднюю часть, подушка безопасности пробила лобовое стекло.
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