В Алтайском крае подушка безопасности пробила лобовое стекло автомобиля во время ДТП

ДТП в Бийске. Фото : Владислав Витальевич в vk.com/incident_22. ДТП в Бийске. Фото : Владислав Витальевич в vk.com/incident_22.

ДТП произошло около 10:30 на улице Революции, 76. Водитель автомобиля Toyota Cresta не уступил дорогу при повороте и столкнулся с Toyota Camry. Пострадавших нет.

На снимках с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара у Toyota смяло переднюю часть, подушка безопасности пробила лобовое стекло.

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