В Барнауле получили травмы пассажиры маршрутки, врезавшейся в троллейбус

24 января в Барнауле произошло ДТП с участием городского пассажирского транспорта. В полдень на проспекте Ленина у Старого базара врезались микроавтобус ГАЗ 29-го маршрута и троллейбус-"семерка".
Из-за аварии были травмированы пассажиры маршрутки: 12-летний подросток, 70-летняя пенсионерка и 32-летний мужчина. Их доставили в больницу скорой помощи, но не госпитализировали.
По данным полиции, предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не выдержал дистанцию до троллейбуса. Это послужило причиной аварии.
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