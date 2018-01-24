В Барнауле получили травмы пассажиры маршрутки, врезавшейся в троллейбус

Из-за аварии были травмированы пассажиры маршрутки: 12-летний подросток, 70-летняя пенсионерка и 32-летний мужчина. Их доставили в больницу скорой помощи, но не госпитализировали.

По данным полиции, предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не выдержал дистанцию до троллейбуса. Это послужило причиной аварии.

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