Автоновости

В Барнауле получили травмы пассажиры маршрутки, врезавшейся в троллейбус

Вчера, 17:00.
Автоновости

24 января в Барнауле произошло ДТП с участием городского пассажирского транспорта. В полдень на проспекте Ленина у Старого базара врезались микроавтобус ГАЗ 29-го маршрута и троллейбус-"семерка".

ДТП в Барнауле. Маршрутка врезалась в троллейбус. 24 января 2018 года.
ДТП в Барнауле. Маршрутка врезалась в троллейбус. 24 января 2018 года. Фото : 22.мвд.рф.

Из-за аварии были травмированы пассажиры маршрутки: 12-летний подросток, 70-летняя пенсионерка и 32-летний мужчина. Их доставили в больницу скорой помощи, но не госпитализировали.

По данным полиции, предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не выдержал дистанцию до троллейбуса. Это послужило причиной аварии.

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