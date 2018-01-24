В Барнауле Toyota сбила женщину на переходе. Фото : Алексей Королев в vk.com/barneos22. В Барнауле Toyota сбила женщину на переходе. Фото : Алексей Королев в vk.com/barneos22.

ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Горно-Алтайская. По предварительной информации, женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и ее сбил автомобиль Toyota Camry. Женщина жива.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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