Автоновости

На Чуйском тракте столкнулись две Toyota, пострадал один из водителей

Вчера, 18:00.
Автоновости

В Республике Алтай столкнулись автомобиль Toyota Corona и Toyota Camry, один из водителей получил телесные повреждения, сообщает ГУ МВД по региону.

ДТП.
ДТП. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло 21 января около 15:55 на 444 километре Чуйского тракта. Автомобиль Toyota Corona Premio под управлением 31-летнего жителя Новосибирской области выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Camry, за рулем которой был 32-летний житель Алтайского края. Водитель Toyota Corona Premio не справился с управлением.

В результате ДТП водитель Toyota Corona получил различные телесные повреждения и ушибы. Его не госпитализировали. Экспертиза показала, что в момент аварии водители были трезвыми.

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