В Барнауле днем 22 января столкнулись автомобиль Toyota Mark II и BMW, пострадали водители, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
В Барнауле в жестком столкновении Toyota и BMW пострадали два человека. Фото : Андрей Терехов в vk.com/barneos22.
В Барнауле в жестком столкновении Toyota и BMW пострадали два человека. Фото : Андрей Терехов в vk.com/barneos22.
В Барнауле в жестком столкновении Toyota и BMW пострадали два человека. Фото : Андрей Терехов в vk.com/barneos22.
В Барнауле в жестком столкновении Toyota и BMW пострадали два человека. Фото : Андрей Терехов в vk.com/barneos22.
ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Георгиева. Автомобиль Toyota Mark II под управлением 61-летнего водителя столкнулся с BMW, за рулем которого был 25-летний молодой человек.
По предварительной информации, в результате ДТП различные телесные повреждения получили водители автомобилей. На место аварии выезжали медики, сотрудники ДПС и МЧС.
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