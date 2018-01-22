В Барнауле в жестком столкновении Toyota и BMW пострадали два человека. Фото : Андрей Терехов в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении Toyota и BMW пострадали два человека. Фото : Андрей Терехов в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении Toyota и BMW пострадали два человека. Фото : Андрей Терехов в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении Toyota и BMW пострадали два человека. Фото : Андрей Терехов в vk.com/barneos22.

ДТП произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Георгиева. Автомобиль Toyota Mark II под управлением 61-летнего водителя столкнулся с BMW, за рулем которого был 25-летний молодой человек.

По предварительной информации, в результате ДТП различные телесные повреждения получили водители автомобилей. На место аварии выезжали медики, сотрудники ДПС и МЧС.

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