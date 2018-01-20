В центре Барнаула на месте жесткого ДТП разлилась красная лужа

Вчера, 19:09.
Происшествия

Днем 20 января в Барнауле около АГАУ на пр. Красноармейском жестко столкнулись два легковых авто. Участниками ДТП стали Subaru и ВАЗ-21099, сообщили очевидцы в Barnaul 22. На месте аварии образовалась большая красная лужа.

ДТП в Барнауле. Фото: Александр Кузнецов в vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле. Фото: Александр Кузнецов в vk.com/barneos22.
ДТП в Барнауле. Фото: Влад Катин в vk.com/barneos22.

Часть дороги со стороны Аграрного университета была перекрыта. Официальных подробностей пока нет, о пострадавших не сообщается.

Александр Винокуров:

Прям на глазах шлепнулись, тип на "Субе" перед аварией чуть "пешика" не сбил и шел с явным превышением скорости. Перед аварией не слышно было тормозов, прям сходу впечатал.

Красной лужей, вопреки самым очевидным жутким предположениям, оказался антифриз.

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