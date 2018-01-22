Очевидцы: в Барнауле девушка за рулем KIA врезалась в "девятку"

В Барнауле утром 22 января столкнулись автомобиль KIA Optima и ВАЗ-2109, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
ДТП. Фото : Виктория Поповиченко в vk.com/barneos22.
ДТП. Фото : Галина Шаповалова в vk.com/barneos22.
ДТП. Фото : Галина Шаповалова в vk.com/barneos22.
ДТП произошло на улице Власихинской. По словам очевидцев, автомобиль KIA Optima под управлением девушки пошел на обгон, но не успел перестроиться. Уходя от лобового столкновения, он врезался в ВАЗ-2109. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП. Скорее всего, водители решили проблему без вызова служб.
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