Автоновости

В Барнауле в жестком столкновении трех автомобилей пострадал пассажир

Вчера, 16:09.
Автоновости

В Барнауле днем 23 января столкнулись автомобили ВАЗ-2115, Mitsubishi Lancer и Toyota Crown. Помощь медиков потребовалась одному из пассажиров, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.

ДТП произошло в 14:15 на пр. Калинина,15. Столкнулись автомобили ВАЗ-2115, Mitsubishi Lancer и Toyota Crown.

В результате аварии различные травмы получил пассажир ВАЗа, 20 летний парень. Медики оказали ему медицинскую помощь.

На снимках с места ДТП видно, что от удара легковушки получили серьезные повреждения. У автомобилей смяты передние и боковые части.

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