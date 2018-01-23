В Барнауле в жестком столкновении трех автомобилей пострадал пассажир. Фото : Максим Шраб в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении трех автомобилей пострадал пассажир. Фото : Максим Шраб в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении трех автомобилей пострадал пассажир. Фото : Максим Шраб в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении трех автомобилей пострадал пассажир. Фото : Максим Шраб в vk.com/barneos22.

ДТП произошло в 14:15 на пр. Калинина,15. Столкнулись автомобили ВАЗ-2115, Mitsubishi Lancer и Toyota Crown.

В результате аварии различные травмы получил пассажир ВАЗа, 20 летний парень. Медики оказали ему медицинскую помощь.

На снимках с места ДТП видно, что от удара легковушки получили серьезные повреждения. У автомобилей смяты передние и боковые части.

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