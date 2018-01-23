В Барнауле днем 23 января столкнулись автомобили ВАЗ-2115, Mitsubishi Lancer и Toyota Crown. Помощь медиков потребовалась одному из пассажиров, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
В Барнауле в жестком столкновении трех автомобилей пострадал пассажир. Фото : Максим Шраб в vk.com/barneos22.
В Барнауле в жестком столкновении трех автомобилей пострадал пассажир. Фото : Максим Шраб в vk.com/barneos22.
В Барнауле в жестком столкновении трех автомобилей пострадал пассажир. Фото : Максим Шраб в vk.com/barneos22.
В Барнауле в жестком столкновении трех автомобилей пострадал пассажир. Фото : Максим Шраб в vk.com/barneos22.
ДТП произошло в 14:15 на пр. Калинина,15. Столкнулись автомобили ВАЗ-2115, Mitsubishi Lancer и Toyota Crown.
В результате аварии различные травмы получил пассажир ВАЗа, 20 летний парень. Медики оказали ему медицинскую помощь.
На снимках с места ДТП видно, что от удара легковушки получили серьезные повреждения. У автомобилей смяты передние и боковые части.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.