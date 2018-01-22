На Алтае пьяные водители дважды таранили опоры ЛЭП

Две аварии, в которых машины врезались в опоры линии электропередач произошли в минувшие выходные в Республике Алтай. В обоих случаях водители этих машин оказывались пьяными, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
В шестом часу утра в субботу 20 января в Горно-Алтайске 20-летний житель Усть-Коксинского района, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-21104, не справился с управлением и врезался в электроопору. С полученными травмами молодого человека доставили в больницу. Как оказалось, парень был в состоянии алкогольного опьянения.
В ночь в воскресенья на понедельник (в 0:25 22 января) в селе Майма 43-летняя местная жительница управляла автомобилем Toyota Carina. Пьяная дама не справилась с управлением и врезалась в столб. В результате ДТП женщина обратилась с травмами в больницу.
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