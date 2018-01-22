На Алтае пьяные водители дважды таранили опоры ЛЭП

ДТП в Майме. 22 января 2018 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП в Майме. 22 января 2018 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП в Горно-Алтайске. 20 января 2018 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП в Горно-Алтайске. 20 января 2018 года. Фото : 04.мвд.рф.

В шестом часу утра в субботу 20 января в Горно-Алтайске 20-летний житель Усть-Коксинского района, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-21104, не справился с управлением и врезался в электроопору. С полученными травмами молодого человека доставили в больницу. Как оказалось, парень был в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь в воскресенья на понедельник (в 0:25 22 января) в селе Майма 43-летняя местная жительница управляла автомобилем Toyota Carina. Пьяная дама не справилась с управлением и врезалась в столб. В результате ДТП женщина обратилась с травмами в больницу.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.