На Алтае автомобиль Volvo врезался в Toyota, пострадала женщина

В селе Майма 24 января столкнулись иномарки Volvo и Toyota. В ДТП пострадала женщина, которая была за рулем, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП в селе. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП в селе. Фото : ГУ МВД по Республике Алтай.
Авария произошла около 10 утра. Автомобиль Volvo под управлением 24-летнего водителя врезался в Toyota Ractis, за рулем которой была 39-летняя женщина. Сообщается, что водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию.
В результате ДТП женщина с полученной травмой обратилась в больницу. Госпитализация ей не потребовалась. Экспертиза показала, что в момент аварии водители были трезвыми.
Полицейские возбудили административное расследование.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.