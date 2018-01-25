Автоновости

На Алтае автомобиль Volvo врезался в Toyota, пострадала женщина

Сегодня, 12:21.
Автоновости

В селе Майма 24 января столкнулись иномарки Volvo и Toyota. В ДТП пострадала женщина, которая была за рулем, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Авария произошла около 10 утра. Автомобиль Volvo под управлением 24-летнего водителя врезался в Toyota Ractis, за рулем которой была 39-летняя женщина. Сообщается, что водитель Volvo не выдержал безопасную дистанцию.

В результате ДТП женщина с полученной травмой обратилась в больницу. Госпитализация ей не потребовалась. Экспертиза показала, что в момент аварии водители были трезвыми.

Полицейские возбудили административное расследование.

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