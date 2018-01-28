В Барнауле полиция гналась за машиной с пьяной компанией

Как пишут дружинники, около трех часов ночи у пивной на улице Ковыльной патруль ДПС заметил компанию подвыпивших мужчин, садившихся в Mazda. Стражи порядка попытались задержать компанию на месте, но водитель проигнорировал инспекторов и попытался скрыться. Иномарку с пьяными банаульцами преследовали по проулкам частного сектора и в конце концов задержали.

Тут же было проведено медосвидетельствование, которое показало, что водитель принимал спиртное.

Двумя часами ранее на той же самой улице Ковыльной был остановлен неуверенно маневрировавший по дороге автомобиль ВАЗ. Водитель этой машины также на месте был освидетельствован на наличие алкоголя. Тест показал положительный результат.

Оба автомобиля были доставлены на штрафстоянку.

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