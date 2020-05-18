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Барнаульцы смеются над дорожным знаком на трамвайной остановке

В Барнауле на трамвайной остановке установили дорожный знак «Стоп», который оказался помехой для пешеходов.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

Один из горожан написал в группу «Инцидент Барнаул», что «зазевался немного» на трамвайной остановке на площади Победы и чуть не ударился головой об этот знак.

Знак &quot;Стоп&quot;.
Знак «Стоп».
«Инцидент Барнаул»

Он посчитал, что дорожники «схалтурили» и прямо на остановке установили знак на высоте около 165 см. На самом деле ГОСТ требует монтаж табличек регулирующих знаков на уровне от 1,5 метров.

Также барнаульцы отметили «оригинальность» установки знака прямо на остановке. Некоторые шутят, что знак относится ко всем участникам дорожного движения — пешеходы, автомобили и общественный транспорт должны остановиться, чтобы на центральной площади Барнаула наступил настоящий коллапс.

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