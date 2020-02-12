Барнаульцам предлагают признаться в любви троллейбусам и трамваям

14 февраля с 12:00 до 14:00 волонтеры пройдут между остановками «Новый рынок», «пл.Октября» и «Ж/Д вокзал». Они будут раздавать прохожим валентинки, где каждый может написать добрые слова в адрес электротранспорта.

«Многие из нас каждый день пользуются общественным транспортом, но часто ли мы выражаем ему благодарность за то, что каждый день, несмотря ни на что, он доставляет нас до пункта назначения? Пришло время это исправить и выразить благодарность нашим трамваям и троллейбусам!» — написали организаторы акции.