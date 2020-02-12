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12 февраля
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Автоновости

Барнаульцам предлагают признаться в любви троллейбусам и трамваям

Активисты «Барнаульского электротранспорта» в День святого Валентина предлагают горожанам признаться в любви трамваям и троллейбусам. Об акции они написали в своем сообществе «ВКонтакте».

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

14 февраля с 12:00 до 14:00 волонтеры пройдут между остановками «Новый рынок», «пл.Октября» и «Ж/Д вокзал». Они будут раздавать прохожим валентинки, где каждый может написать добрые слова в адрес электротранспорта.

«Многие из нас каждый день пользуются общественным транспортом, но часто ли мы выражаем ему благодарность за то, что каждый день, несмотря ни на что, он доставляет нас до пункта назначения? Пришло время это исправить и выразить благодарность нашим трамваям и троллейбусам!» — написали организаторы акции.

По итогам акции будут выбраны самые креативные признания, пожелания и поздравления в адрес барнаульских троллейбусов и трамваев.

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