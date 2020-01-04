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Автоновости

4 января барнаульцам можно в последний раз прокатиться по старому мосту через Обь

Старый мост через реку Обь в районе Барнаула 5 января закрывается на двухгодичный ремонт, с этого дня автомобильное движение по нему будет закрыто полностью. Предварительные сроки окончания всех ремонтных работ — ноябрь 2021 года.

Старый мост в Барнауле зимой.
Старый мост в Барнауле зимой.
пресс-служба Упрдор "Алтай"

Как сообщали ранее в упрдоре «Алтай» старый Обской мост, долгое время находившийся в аварийном состоянии, наконец-то будет капитально отремонтирован.

Вместо железобетонных плит (их более 700) смонтируют металлические. После работ на основной части моста, перейдут к эстакадам. Там полностью заменят балки пролетов. Эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего начнут устройство мостового полотна.

Общая стоимость затрат на проведение ремонтных работ составляет 934,5 млн рублей.

Напомним, старый Обской мост с железнодорожным полотном был построен и открыт для эксплуатации в Барнауле еще в 1915 году. В 1955 году по нему было открыто автомобильное движение, сообщает официальный сайт города.

Аварийным мост признали сразу после его 100-летия. Но ремонт все время откладывался, потому что федеральные, краевые и муниципальные чиновники долго решали, из какого бюджета будут оплачиваться все расходы.

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