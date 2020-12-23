Барнаульцев попросили отказаться от поездок на своих машинах, а дорожников перевели на усиленный режим работы

Дорожная служба Барнаула переведена на усиленный режим работы в связи со штормовым предупреждением, переданным на 23 декабря. Горожан призывают отказаться от поездок на личном автомобильном транспорте.

«В связи с ухудшением погодных условий МБУ „Автодорстрой“ г. Барнаула информирует о готовности всех дорожно-эксплуатационных участков к очистке улично-дорожной сети краевой столицы от снега. Дорожная служба продолжает работу по продленному графику», — говорится в сообщении городской администрации.

Также в мэрии отмечают, что за последние трое суток с городских дорог было вывезено 16,5 тысяч кубометров снега. В ближайшие двое суток ожидается выпадение осадков до 20 миллиметров при среднемесячной норме декабря до 27 миллиметров.

«МБУ „Автодорстрой“ призывает автомобилистов по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники», — добавляют городские власти.

Напомним, днем 23 и ночью 24 декабря ожидается снег, местами сильный снег, продолжительные метели, усиление ветра до 17−22 метров в секунду, местами порывы 25−27 метров в секунду. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица. Днем 25 декабря — похолодание.