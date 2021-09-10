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Барнаульцев предупредили о неизбежных пробках во время ремонта моста на улице Матросова

В Барнауле на улице Матросова организовали реверсивное движение на время ремонтных работ на мосту, сообщает мэрия города.

Реконструкция моста на улице Матросова
Реконструкция моста на улице Матросова
barnaul.org

9 сентября начали ремонт деформационных швов на мосту через реку Пивоварку на участке улицы Матросова — от улицы Аэродромной до Меланжевой.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке организовано реверсивное движение транспорта, в связи с чем неизбежно возникновение заторовых ситуаций по улице Матросова», — предупредили в мэрии.

Ремонт планируют завершить до конца сентября, при этом согласно контракту с подрядчиком срок установлен до 30 октября.

Власти также предупредили, что с конца сентября аналогичные работы начнут на мосту через Пивоварку на участке улицы Кутузова — от дома № 1 до улицы Гоголя.

«В этом месте также планируется организовать реверсивное движение транспорта», — отметили в мэрии.

Барнаульцев попросили с пониманием отнестись к проводимым работам и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

Ранее сообщали, что на ремонты мостов через Пивоварку потратят 8,5 млн рублей.

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