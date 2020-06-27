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Автоновости

Барнаульцев предупреждают о перекрытии оживленного перекрестка

Жителей Барнаула предупреждают о частичном перекрытии для движения оживленного перекрестка улиц Юрина и Северо-Западная.

Перекрытие движения.
Перекрытие движения.
vk.com/barneos22.

«Юрина — Северо-Западная перекрыта в сторону Матросова», — сообщается 27 июня в паблике «Барнаул 22».

Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда.

Ограничение связано с работами на коммуникациях.

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