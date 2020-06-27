Барнаульцев предупреждают о перекрытии оживленного перекрестка

«Юрина — Северо-Западная перекрыта в сторону Матросова», — сообщается 27 июня в паблике «Барнаул 22».
Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
Ограничение связано с работами на коммуникациях.
Жителей Барнаула предупреждают о частичном перекрытии для движения оживленного перекрестка улиц Юрина и Северо-Западная.
«Юрина — Северо-Западная перекрыта в сторону Матросова», — сообщается 27 июня в паблике «Барнаул 22».
Автомобилистам рекомендуют заранее выбирать пути объезда.
Ограничение связано с работами на коммуникациях.
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