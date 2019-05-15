Барнаульцев предупреждают о проседающем асфальте в центре города

Пользователи сообщают, что асфальт начал проседать на пересечении улиц Папанинцев и Ядринцева.
Автомобилистов просят быть внимательными при проезде этого участка.
На одном из перекрестков в центре Барнаула проседает асфальт. Фотографию разместили в группе «Инцидент Барнаул».
Пользователи сообщают, что асфальт начал проседать на пересечении улиц Папанинцев и Ядринцева.
Автомобилистов просят быть внимательными при проезде этого участка.
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