Барнаульцы несут цветы и игрушки к месту аварии, где погиб ребенок

Жители Барнаула приносят цветы и игрушки к месту смертельного ДТП на улице Кутузова. Напомним , там днем 17 мая автобус насмерть сбил 9-летнего мальчика.

На фотографиях видно, что у дорожного знака рядом с местом аварии лежат венок, цветы и игрушки. На стойке знака висит детский рисунок, а на асфальте стоит игрушечный грузовик с конфетами. Здесь же находится картина с маленькими ангелами.

В пресс-службе МВД Барнаула altapress.ru сообщили, что в отношении водителя автобуса возбудили уголовное дело. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. (ч.3 ст. 264 УК РФ).

Специалисты проводят экспертизы, расследование продолжается.

Напомним, ДТП произошло в 15:15 на улице Кутузова, 133. Предварительно установлено, что водитель автобуса ПАЗ маршрута № 80 сбил 9-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия.