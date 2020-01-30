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Автоновости

Барнаульцы оказались заложниками огромной пробки из-за дорожников

Утро 30 января началось для многих барнаульцев с ожидания в пробках. Особенно не повезло тем, кому нужно было ехать по Змеиногорскому тракту.

Снегоуборочная техника помешала барнаульцам добраться до работы.
Снегоуборочная техника помешала барнаульцам добраться до работы.
altapress.ru

Утренняя пробка собрала сотню машин и растянулась от кольца у шоссе Ленточный бор до ул. Горнолыжной. Всему виной стал брошенный в правом ряду снегоуборочный «Кировец», рассказал altapress.ru один из застрявших водителей.

«Он стоял перед светофором на пересечении Змеиногорского тракта и Горнолыжной. Второй коллапс случился в районе храма Живоначальной Троицы — дорожники в час пик решили убрать снег. Три ряда машин могли протиснуться лишь в узкую лазейку», — жалуется автомобилист.

По данным администрации Барнаула, 30 января на уборку снега вышли 112 единиц техники. В ночную смену с 29 на 30 января с дорог краевой столицы вывезли 9237 кубометров снега.

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