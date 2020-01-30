Барнаульцы оказались заложниками огромной пробки из-за дорожников

Утро 30 января началось для многих барнаульцев с ожидания в пробках. Особенно не повезло тем, кому нужно было ехать по Змеиногорскому тракту.

Утренняя пробка собрала сотню машин и растянулась от кольца у шоссе Ленточный бор до ул. Горнолыжной. Всему виной стал брошенный в правом ряду снегоуборочный «Кировец», рассказал altapress.ru один из застрявших водителей.

«Он стоял перед светофором на пересечении Змеиногорского тракта и Горнолыжной. Второй коллапс случился в районе храма Живоначальной Троицы — дорожники в час пик решили убрать снег. Три ряда машин могли протиснуться лишь в узкую лазейку», — жалуется автомобилист.

По данным администрации Барнаула, 30 января на уборку снега вышли 112 единиц техники. В ночную смену с 29 на 30 января с дорог краевой столицы вывезли 9237 кубометров снега.