Барнаульцы поделились впечатлениями после тест-драйва новой ŠKODA OCTAVIA

5 декабря в дилерском центре ŠKODA «АНТ Барнаул» состоялся день открытых дверей. Известные блогеры и предприниматели поделились впечатлениями от вождения новой SKODA OCTAVIA. Редакция altapress.ru тоже попробовала новый автомобиль в деле. Рассказываем, как это было.

Европейский стиль и удобный салон с заботой о вас

Среди гостей — Александр Михельсон, известный авто-блоггер. Он поделился своими впечатлениями после тест-драйва новой ŠKODA OCTAVIA:

Во-первых, данная модель является одним из оплотов европейского дизайна, в противовес азиатским «плавным линиям», здесь используются четкие и графичные линии, что гарантированно обеспечивает узнаваемость новой модели.

Во-вторых — SKODA любит удивлять. Вместо привычного «рычага» автоматической коробки — здесь чувствительный джойстик, который можно регулировать пальцем.

В-третьих — забота в мелочах. Эксперт отметил, что двери автомобиля оборудованы специальными щетками для стекла, которые зимой придутся весьма кстати. Также имеется скребок для льда, который поможет привести стекла OCTAVIA в порядок. Если же вы попали под дождь — не беда, в дверях автомобиля компанией заботливо размещен зонт.

В-четвертых — отзывчивость и маневренность автомобиля.

Александр Михельсон,

авто-блоггер:

— За динамичность и маневренность ставлю 5рку с учетом мощности двигателя в 150 л.с. Поясню, обычно, когда ты берешь машину с двигателем 1.4, ты не ждешь динамики, но поскольку это турбина, которую ŠKODA дорабатывает ежегодно, она действительно едет хорошо. Особенно важно, что автомобиль отзывчивый — руль очень легкий и при этом крайне точный.

Аккуратный автомобиль с огромным багажником

Несмотря на то, что компанией автомобиль позиционируется как семейный, отмечает Михельсон, его впору назвать универсальным — «потому что едет драйвово, быстро разгоняется, очень плавная и мягкая езда с плотной энергоемкой подвеской», подчеркивает блогер.

Для семьи автомобиль подойдет хотя бы потому, что у него весьма вместительный багажник. Несмотря на то, что внешне новая OCTAVIA напоминает, скорее, седан, это всё-таки автомобиль с кузовом лифтбек. Пятая дверь поднимается вместе со стеклом, открывая доступ к отделению в 578 л. — «сюда без проблем помещается средний холодильник», заключает Михельсон. При сложенных спинках, объем багажника достигает 1533л.

ŠKODA OCTAVIA. Дмитрий Лямзин

Многофункциональная панель и просторный салон

Бизнесмен Станислав Яковенко тоже успел прокатиться на новой OCTAVIA. Станислав подчеркнул, что очень нравится большая и многофункциональная панель автомобиля.

Станислав Яковенко,

бизнесмен:

— Когда я сел в машину, сразу освоился с элементарными функциями, например, управлением климат-контролем. Но и дальше вникать в возможности панели было не сложно. Я вообще люблю такую большую панель с богатой начинкой — хочу следующую машину с такой панелью, мне очень нравится большой экран, и больше функционал, люблю во всем этом разбираться.

Предприниматель добавил, что автомобиль за свои деньги решает все вопросы для молодой семьи — за вполне приемлемые деньги вы получаете просторный салон, комфортные и большие задние места, что особенно важно, а также большой багажник. Яковенко считает, что автомобиль наверняка завоюет рынок, потому что на фоне «одноклассников» он очень выгодно выделяется.

ŠKODA OCTAVIA. Дмитрий Лямзин

Станислав Яковенко,

бизнесмен:

— Вы спросите: Взял бы я такую машину? Взял бы.

Что думаем мы

Мы тоже провели тест-драйв новой модели OCTAVIA, и нам понравилось. Обо всем по порядку.

Точный и плавный руль — мы согласны с Михельсоном, руль очень чувствительный, управлять можно одним пальцем. Вращение очень плавное, что создает дополнительный комфорт и чувство полного контроля над дорогой, никаких торможений, «люфта» у вас ощутить не получится.

Быстрый и бесшумный разгон — несмотря на то, что коробка автоматическая, машина трогается практически мгновенно, причем очень мягко, без рывков. Шустро набирает скорость, не создавая шума.

ŠKODA OCTAVIA. Дмитрий Лямзин

Теплый салон даже в сибирские морозы — несмотря на весьма распространенное мнение, что мотор 1.4 TSI не «согревает» машину, в салоне тепло даже если на улице -15°С. В случае необходимости, можно включить подогрев кресел и руля. Причем климат контроль позволяет регулировать температуру даже тем, кто разместился на заднем сидении — они могут создавать комфортные условия для себя, не отвлекая водителя. В данной ценовой категории — это большая редкость. Кстати, стекла тоже обогреваются.

Удобная и многофункциональная мультимедийная система — позволяет настроить автомобиль под себя, а также избавляет вас от лишних забот. К примеру, адаптивный круиз контроль буквально повторяет движения впереди идущего транспорта, что позволит сохранять безопасную дистанцию. А мониторинг слепых зон избавит вас от лишних телодвижений — по специальному индикатору вы всегда будете знать, есть ли сзади вас автомобиль и можно ли перестраиваться. Если топливо будет заканчиваться — система напомнит, что пора заправиться.

Кстати, вы тоже можете пройти тест-драйв. Всё-таки, как говорится, лучше один раз увидеть. Вы можете прокатиться на новой OCTAVIA самостоятельно или вместе с менеджером, который ответит на все ваши вопросы Стать участником тест-драйва можно по ссылке skoda-test.ant22.ru, а также по номеру телефона (3852) 282−111 .

Добро пожаловать в ŠKODA.