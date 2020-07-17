Барнаульцы полюбили мотоциклы. Популярность байков выросла втрое

В распоряжение редакции altapress.ru поступило исследование автомобильного сайта Дром, в котором служба сравнила порядка 180 тысяч объявлений мототехники по всей России с 2015 по первое полугодие 2020 года. Оказалось популярность мотоциклов в Барнауле выросла втрое.

Что нам доллар , что нам вирус

В первом полугодии 2020 года интерес к двухколесной машинке вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год.

Ни пандемия, ни резкий скачек курса доллара в марте не остановил барнаульцев от покупки железного коня. По данным Дром, за прошедшие пять лет востребованность мототехники выросла на 34%, а относительно прошлого года — на 22,5%.

Двухколесные долгожители

Как оказалось, российский мотопарк живет в среднем 14 лет. И это весомый срок для рынка, который штампует модели практически каждые полгода. Размещенные на сайте объявления содержали информацию о продаже мотоциклов старше 13 лет.

Байкеры весело закрывают летний сезон в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Половина из них была выпущена до 2007 года. Самым старым оказался М-72 Ирбит 1956 года выпуска (он кстати и сейчас продается). Анализ показал, что четверть от всех предложений — это мотоциклы младше пяти лет, и только 10% техники было выпущено в 2020 году.

«За пять лет количество посетителей раздела „мото“ на Дроме выросло на 21%, а „мотозапчастей“ — почти в 2,5 раза. На мой взгляд, в этом году, спрос на мотоциклы рос по инерции. В следующем году такого не будет. Люди будут экономить, ремонтируя или обменивая уже имеющуюся технику», — поделилась аналитик Дрома Елена Семисотова.

В Барнауле дела обстоят немного иначе. Средняя продолжительность жизни мотоцикла — 10 лет. В базе мотоциклов, которые не достигли пяти лет после даты выпуска — 58%, не дотянули до года эксплуатации — 47%.

Это говорит о хорошей «текучести» двухколесных кадров. Пик продаж и покупок приходится на начало апреля — последние две недели мая, что соответствует началу мотосезона.

Байкеры весело закрывают летний сезон в Барнауле. Дмитрий Лямзин.

Несмотря на невероятную активность покупателей в апреле, продавцы по непонятным причинам не торопятся размещать объявления. Возможно, набивают цену, потому что зимой байк купит не каждый. Тут сказываются два фактора: транспортировка двухколесного друга и стоянка (хранение и обеспечение зимой тоже стоит денег). Хотя некоторые совершают такой маневр, чтобы сбить цену. Предприимчивые покупатели говорят, что продавцы охотнее идут на сделки в «мертвый сезон».

Самый популярный класс мотоциклов — для езды по бездорожью: «кросс», «эндуро» и «питбайк». Российские покупатели также начали интересоваться городскими электробайками.

Но барнаульцы до «батареек на колесах» дойдут еще не скоро — не очень выгодно такое передвижение. Хотя отдельные экземпляры можно встретить раз в месяц на проспекте Ленина.

Байкеры открыли мотосезон в Барнауле. 6 мая 2017 года. Ирина Пергаева

«Мешает распространению мотоциклов у нас в стране, как мне кажется, их стигматизация, как опасного средства передвижения. Хотя по статистике, с 2005 по 2017 год количество ДТП с их участием уменьшилось более чем в 2,5 раза. Кроме того, в некоторых регионах страны есть проблемы со сдачей экзамена в ГИБДД на категорию „А“. Они проходят реже, чем для автомобилистов и, если человек не сдал с первого раза, то второй попытки приходится долго ждать», — отмечает Елена Семисотова.