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Барнаульцы помогли таксисту, автомобиль которого застрял на путях

В Барнауле утром 23 января иномарка застряла на путях. На помощь водителю пришли очевидцы. Ролик опубликовали в группе «Барнаул 22».

Автомобиль застрял на путях 23 января.
Автомобиль застрял на путях 23 января.
Скриншотс видео в vk.com/barneos22, Анюта Ляликова

Барнаульцы сообщают, что все произошло на улице Анатолия.

На кадрах видно, что несколько прохожих вытолкали автомобиль такси, который застрял на трамвайных путях.

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