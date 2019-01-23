Барнаульцы помогли таксисту, автомобиль которого застрял на путях

Барнаульцы сообщают, что все произошло на улице Анатолия.
На кадрах видно, что несколько прохожих вытолкали автомобиль такси, который застрял на трамвайных путях.
В Барнауле утром 23 января иномарка застряла на путях. На помощь водителю пришли очевидцы. Ролик опубликовали в группе «Барнаул 22».
Барнаульцы сообщают, что все произошло на улице Анатолия.
На кадрах видно, что несколько прохожих вытолкали автомобиль такси, который застрял на трамвайных путях.
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