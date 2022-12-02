2 декабря
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Автоновости

Барнаульцы повесили на дороге «кирпич», чтобы не пускать чужих во двор

Барнаулец заметил самовольно повешенный ограничитель движения во дворе дома на ул. 50 лет СССР, 14, пишет Barnaul 22.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
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«Кирпич» поместили на цепочку во дворе. Автомобилист удивлен, откуда у жильцов или управляющей компании дорожный знак.

«Интересует происхождение данного дорожного знака. Каким образом он попал в руки данного гражданина?» — написал водитель.

Многие комментаторы поддержали жильцов дома.

«Я житель дома, во дворе которого повесили этот знак. Автору гневного поста неудобно стало срезать путь через наш двор, наверное. Ему плевать на то, что утром он не один такой умный», — отметил подписчик.

Ранее стало известно, что два участка дорог перекроют в Барнауле из-за зимних городков.

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