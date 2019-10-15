Барнаульцы пожаловались на дорогу, где машины в ямах «оставляют колеса»

«Везде в нашем районе облагородили асфальтом все дорожки. Но здесь, увы, нет. Долгое время дорога не ремонтировалась вообще», — пишут горожане.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В социальных сетях барнаульцы жалуются на состояние дороги по адресу Малахова, 120а. «Машины едут и, можно сказать, оставляют колеса в этих ямах», — публикует жалобу горожанина сообщество Barnaul 22.
«Везде в нашем районе облагородили асфальтом все дорожки. Но здесь, увы, нет. Долгое время дорога не ремонтировалась вообще», — пишут горожане.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter