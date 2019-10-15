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Автоновости

Барнаульцы пожаловались на дорогу, где машины в ямах «оставляют колеса»

В социальных сетях барнаульцы жалуются на состояние дороги по адресу Малахова, 120а. «Машины едут и, можно сказать, оставляют колеса в этих ямах», — публикует жалобу горожанина сообщество Barnaul 22.

Состояние дороги в Барнауле
Состояние дороги в Барнауле
Роман Коровин, Barnaul 22

«Везде в нашем районе облагородили асфальтом все дорожки. Но здесь, увы, нет. Долгое время дорога не ремонтировалась вообще», — пишут горожане.

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