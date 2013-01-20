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Автоновости

Барнаульцы пожаловались на опасную езду тракториста в наушниках

Жители Барнаула рассказали, как чуть не попали в ДТП, по их словам, из-за невнимательного тракториста. Водитель не пропустил автомобиль, в котором была семья с детьми.

Опасный маневр тракториста.
Опасный маневр тракториста.
"Инцидент Барнаул"

19 января по ул. Трактовой перед мостом водитель трактора выехал на проезжую часть со второстепенной дороги, создав тем самым аварийную ситуацию, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

При этом тракторист сидел за рулём в наушниках, уверяет автор.

«Мы ехали спокойно и тут вот такое: водитель экскаватора по какой-то причине не стал пропускать нас и чудом мы остались не разбиты, в машине испугались сильно дети, они сидели на задних сидениях пристегнуты, а когда нас развернуло и мы остановились увидели, что водитель экскаватора ещё и в наушниках», — рассказала женщина.

Комментаторы отметили, что водитель вполне мог использовать гарнитуру для разговоров по телефону, а не слушать музыку.

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