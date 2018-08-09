Жители Барнаула пожаловались на яму, которую заметили на улице Власихинской. Фотографии разместили в группе «Барнаул 22».

Барнаульцы предупреждают о глубокой яме на одной из улиц города.

Глубокую яму на дороге заметили в районе ТЦ «Волна». Водителей предупреждают об опасности и просят быть внимательными.

Автор записи сообщает, что увидел яму неожиданно и быстро повернул сторону. Автомобилист едва не задел чужую машину.