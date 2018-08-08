В Барнауле на месяц перекроют участок улицы Антона Петрова

Движение ограничат из-за ремонта дороги. Участок улицы Антона Петрова будет перекрыт с 9 утра 10 августа до 20 часов 10 сентября.
Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
В Барнауле перекроют улицу Антона Петрова на участке от Геодезической и Просторной улицы, сообщает официальный сайт города.
Движение ограничат из-за ремонта дороги. Участок улицы Антона Петрова будет перекрыт с 9 утра 10 августа до 20 часов 10 сентября.
Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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