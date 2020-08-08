Барнаульцы разделились во мнении о попрошайках на дорогах

Барнаульские автомобилисты заметили на проезжей части в районе «Ленты» на павловском тракте мужчину на инвалидной коляске, который просил у водителей деньги. В группе Barnaul22 развернулось бурное обсуждение .

Автор поста считает, что мужчине не место на дороге, так как он мешает водителям и создает опасную ситуацию.

«Ведь если такого зацепишь, или он тебя, проблемы будут у водителя. Может быть, кто знает, есть управа на таких?», — пишет барнаулец, добавив, что некоторые водители отдают просящему деньги.

Инвалид-колясочник просит денег у барнаульских водителей. Barnaul22

Большинство комментаторов автора поддержало.

«На перекрестке, тем более на оживленном, очень страшно объезжать его, особенно когда с двух сторон тебя зажимают фуры, и этот деятель жмется к тебе», — написала одна из участниц обсуждения.

«А вообще это инвалидная мафия. Их утром развозят по парковкам, перекресткам, а вечером собирают. 50% от полученных податей они отдают хозяину», — считает другой комментатор. Один из горожан даже видел, как инвалида якобы привозят «люди на джипе».

Другие считают, что сердобольные водители сами поощряют такое поведение, когда дают деньги: «Никогда не подавайте нищим. Больше подаёте — больше нищих».

Нашлись и сторонники того, что нужно помогать просящим и не проявлять малодушие.