Барнаульцы разделились во мнении о попрошайках на дорогах

Автор поста считает, что мужчине не место на дороге, так как он мешает водителям и создает опасную ситуацию.
«Ведь если такого зацепишь, или он тебя, проблемы будут у водителя. Может быть, кто знает, есть управа на таких?», — пишет барнаулец, добавив, что некоторые водители отдают просящему деньги.
Большинство комментаторов автора поддержало.
«На перекрестке, тем более на оживленном, очень страшно объезжать его, особенно когда с двух сторон тебя зажимают фуры, и этот деятель жмется к тебе», — написала одна из участниц обсуждения.
«А вообще это инвалидная мафия. Их утром развозят по парковкам, перекресткам, а вечером собирают. 50% от полученных податей они отдают хозяину», — считает другой комментатор. Один из горожан даже видел, как инвалида якобы привозят «люди на джипе».
Другие считают, что сердобольные водители сами поощряют такое поведение, когда дают деньги: «Никогда не подавайте нищим. Больше подаёте — больше нищих».
Нашлись и сторонники того, что нужно помогать просящим и не проявлять малодушие.