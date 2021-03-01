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Автоновости

Барнаульцы сняли, как полицейский УАЗик тянет фуру по заснеженной дороге

Из-за снегопада в Барнауле большегрузы буксуют на подъемах. На пр. Красноармейском полиция на УАЗ попыталась помочь водителю фуры забраться в гору.

Полиция тянет фуру.
Полиция тянет фуру.
Скриншот видео

Видео снял один из автомобилистов.

«Полиция на Красноармейском делает добрые дела», — говорит автор ролика.

В администрации города сообщили, что за сутки 1 марта ожидается выпадения 12 мм осадков при среднемесячной норме марта в 16 мм.

Днем на расчистку вышло более 80 единиц снегоуборочной техники, еще 23 единицы привлекли дополнительно.

Перекрытие дорог

По актуальным данным МЧС, в крае перерыли движение на пяти участках дорог регионального значения (К-03, К-07, К-09, К-20, К-26) на территории 11 муниципальных образований (Змеиногорск, Рубцовск, Курьинский, Локтевский (Горняк), Поспелихинский, Новичихинский, Топчихинский, Калманский, Третьяковский, Алейский, Мамонтовский районы).

Для большегрузного транспорта ограничили движение на федеральной трассе А-322 (от Барнаула до Алейска, протяженностью от 11 до 129 км).

С 13:10 закрыли движение для грузового автотранспорта, а также пассажирских маршрутно-рейсовых автобусов на участке автодороги Р-256 «Чуйский тракт» с 213 по 293 км (от развязки возле Новоалтайска до перекрестка возле села Троицкого).

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