Барнаульцы в сети обсуждают видео беспечного «перехода» ребенка через дорогу

Мальчик, не тормозя и не смотря по сторонам, мчится по ул. малой Малахова в районе ТРЦ «Огни».
В комментариях под роликом высказались ярые сторонники того, что безалаберность пешеходов доводит до беды, а также и те, кто винит в ДТП на «зебрах» только водителей.
Большинство все же считает, что внимательными и осторожными должны быть обе стороны.
«Уважаемые водители, учите лучше правила, что перед пешеходным переходом нужно максимально снизить скорость. Чтобы исключить наезд на ребёнка, вот так вылетающего на пешеходник. Это ребенок! Его мышление и голова — не компьютер, он не должен все помнить, в отличии от людей управляющих транспортным средством».
«А потом говорят, что водитель виноват. Научите уже своих деток переходить дорогу, а то потом жалостно пишут типа сбили и он в больнице, водитель не усмотрел, но простите, тут не всегда успеть можно».
«Таких деток очень много, не пойму, чему родители учат».
Обучайте детей ПДД! Проезжая часть это не игрушки!
Глава 4. Права и обязанности пешеходов 17.2. переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке по линии тротуаров или обочин)".