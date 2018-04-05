Барнаульцы вновь жалуются на жуткие провалы асфальта в "проклятых местах"

Судя по фотографиям, яма, наполнившаяся водой, ничем не огорожена. Рядом с ней можно различить лишь сухие веточки, которые воткнули сердобольные горожане, видимо, чтобы предупредить остальных об опасности.

В комментариях барнаульцы говорят, что асфальт здесь проваливается уже не первый раз. "Это место проклятое. Там ничего не сделаешь", - сообщают люди.

Многие из них возмущены тем, что подобные случаи в Барнауле остаются незамеченными коммунальщиками. "Рано еще, вот когда провалится кто-то, тогда обвяжут", - говорится в комментариях.

Напомним, в прошлом году Барнаул "прославился" на всю России сразу несколькими провалами асфальта. Самых масштабный произошел на проспекте Красноармейском. Тогда под землю почти полностью провалился легковой автомобиль.

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