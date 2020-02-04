Барнаульцы возмутились беспечностью бабушки, чуть не попавшей под машину

Инцидент произошел около 10:00 на пешеходном переходе в районе Демидовской площади. Пенсионерка переходила проезжую часть на красный, пишут очевидцы, и чуть не попала под машину.
Автомобилисты отмечают, что пешеходы частенько бегут через дорогу в этом месте, так как пытаются успеть на трамвай.
«Понятно, что каждый не знает какой он будет в старости и как будет вести себя, но с этим как-то нужно бороться», — комментируют барнаульцы.
В частности, жители города предлагают ГИБДД усилить контроль особо опасных переходов.