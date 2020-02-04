Барнаульцы возмутились беспечностью бабушки, чуть не попавшей под машину

Жители Барнаула в соцсетях обсуждают видео, на котором пенсионерка спешит перейти дорогу на красный свет. Видео с регистратора опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел около 10:00 на пешеходном переходе в районе Демидовской площади. Пенсионерка переходила проезжую часть на красный, пишут очевидцы, и чуть не попала под машину.

Автомобилисты отмечают, что пешеходы частенько бегут через дорогу в этом месте, так как пытаются успеть на трамвай.

«Понятно, что каждый не знает какой он будет в старости и как будет вести себя, но с этим как-то нужно бороться», — комментируют барнаульцы.

В частности, жители города предлагают ГИБДД усилить контроль особо опасных переходов.