Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 февраля -4°C

Барнаульцы возмутились беспечностью бабушки, чуть не попавшей под машину

Жители Барнаула в соцсетях обсуждают видео, на котором пенсионерка спешит перейти дорогу на красный свет. Видео с регистратора опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

Светофор.
Светофор.
СС0

Инцидент произошел около 10:00 на пешеходном переходе в районе Демидовской площади. Пенсионерка переходила проезжую часть на красный, пишут очевидцы, и чуть не попала под машину.

Автомобилисты отмечают, что пешеходы частенько бегут через дорогу в этом месте, так как пытаются успеть на трамвай.

«Понятно, что каждый не знает какой он будет в старости и как будет вести себя, но с этим как-то нужно бороться», — комментируют барнаульцы.

В частности, жители города предлагают ГИБДД усилить контроль особо опасных переходов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость