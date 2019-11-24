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Автоновости

Барнаульцы жалуются на автобусы № 20

Чем холоднее на улице, тем реже можно увидеть автобусы 20-го маршрута, говорит подписчица паблика Barnaul22.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru

По ее словам, утром, чтобы уехать к 8:00, нужно отстоять не менее 20−30 минут на морозе, а вечером и того дольше. Зачастую по три автобуса подряд проезжают мимо остановки. И это в 19−20 часов вечера.

Ощущение, что просто издеваются над людьми. А после того, как все-таки ты сумел выжить и проникнуть в автобус, кондуктор утверждает, что ты нагло врешь и просто стоишь на морозе по 30 минут, и быть такого не может, чтобы не было автобуса, поскольку интервал, по ее словам, составляет всего 6 минут.

Комментаторы обратили внимание, что с 19-м маршрутом ситуация еще хуже. «Кондуктор сказала — бывает, что всего два автобуса на линии, некому работать. Ходят очень редко», — пишут в паблике.

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