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4 декабря
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Автоновости
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Барнаульцы жалуются на пробки из-за парковки у ТРЦ Galaxy

Барнаулец Дмитрий Шмарев поделился в Barnaul22 «головной болью» всех автомобилистов, едущих по пр. Строителей. Пробки возле ТРЦ Galaxy собираются из-за того, что по ней пытаются объехать эти самые пробки.

Вечерняя пробка у ТРЦ Galaxy.
Вечерняя пробка у ТРЦ Galaxy.
vk.com/barneos22.

«Особо умные используют парковку вдоль проезжей части для объезда пробки. В их числе общественный транспорт, — пишет пользователь. — Перед Челюскинцев вся эта толпа дружно лезет обратно на проезжую часть, чем провоцирует еще большую пробку».

Дмитрий Шмарев говорит, что на прошлогодний запрос в ГИБДД сослались на собственника торгового центра, с ним якобы прорабатывается вопрос установки заграждений, препятствующих сквозному проезду вдоль проезжей части.

Но до сих пор заграждений нет. Прилегающая к проезжей части парковка из-за обилия толпящихся автобусов напоминает выделенную полосу для общественного транспорта.

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