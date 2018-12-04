Барнаульцы жалуются на пробки из-за парковки у ТРЦ Galaxy

«Особо умные используют парковку вдоль проезжей части для объезда пробки. В их числе общественный транспорт, — пишет пользователь. — Перед Челюскинцев вся эта толпа дружно лезет обратно на проезжую часть, чем провоцирует еще большую пробку».
Дмитрий Шмарев говорит, что на прошлогодний запрос в ГИБДД сослались на собственника торгового центра, с ним якобы прорабатывается вопрос установки заграждений, препятствующих сквозному проезду вдоль проезжей части.
Но до сих пор заграждений нет. Прилегающая к проезжей части парковка из-за обилия толпящихся автобусов напоминает выделенную полосу для общественного транспорта.