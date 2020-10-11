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Автоновости

«Давать 25 лет строгоча»: барнаульцы жарко обсуждают в Сети очередное сожжение машины

10 октября в Барнауле вновь полыхнул легковой автомобиль. Спасать транспортное средство пришлось пожарным. Видео произошедшего попало в Сеть, теперь его активно обсуждают пользователи.

В Алтайском крае сгорел автомобиль.
В Алтайском крае сгорел автомобиль.
vk.com/pbrub22rus

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», возгорание произошло вечером на улице Антона Петрова, недалеко от лицея «Сигма».

На месте происшествия работали пожарные. Судя по видео, выгорела лишь передняя часть автомобиля, задняя пострадала не так сильно.

Что думают люди

Пользователи Сети разделились на два лагеря — одни говорят, что поделом и что автомобилисты всем надоели. Другие считают, что это намеренные провокации и что владельцам авто давно пора найти этих массовых поджигателей.

«Если кто-то ведёт войну с машинами, то спешу разочаровать. У нас в городе количество машин растёт на несколько тысяч авто в год. Поджигают единицы. То, что сжигают — это ничто, по сравнению с тем, что прибавляется. Если борцы с машинами и дальше продолжат сжигать авто, то они в скором будущем попадутся. И тут будет уже два варианта — либо тюрьма, либо их убьют. Это долго продолжаться не будет. За поджог автомобиля надо давать 25 лет строго режима. Поджог авто — это не только урон для автовладельца, но и уничтожение имущества опасным способом», — пишет один из комментаторов.

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