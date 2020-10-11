«Давать 25 лет строгоча»: барнаульцы жарко обсуждают в Сети очередное сожжение машины

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», возгорание произошло вечером на улице Антона Петрова, недалеко от лицея «Сигма».

На месте происшествия работали пожарные. Судя по видео, выгорела лишь передняя часть автомобиля, задняя пострадала не так сильно.

Что думают люди

Пользователи Сети разделились на два лагеря — одни говорят, что поделом и что автомобилисты всем надоели. Другие считают, что это намеренные провокации и что владельцам авто давно пора найти этих массовых поджигателей.