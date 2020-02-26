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Автоновости

Байкер Хирург может лишиться бренда «Волк»

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Хирург — Александр Залдостанов — может лишиться права на бренд «Волк».

Владимир Путин и Александр Залдостанов, "Хирург".
Владимир Путин и Александр Залдостанов, "Хирург".
nightwolves.ru

На «волка» претендует Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ), сообщает «Интерфакс».

Предприятие обратилось в суд по интеллектуальным правам. Дело принято.

«Ночные волки» уже несколько лет продвигают проект «Русский мотоцикл», а его прототип получил название «Волк». Этот товарный знак имеет свидетельство о регистрации № 191341. АМЗ просит суд досрочно прекратить его правовую охрану вследствие неиспользования.

Предварительное заседание по нему назначено на 13 апреля, пишет bfm.ru. В качестве третьей стороны суд привлечет Роспатент.

О заводе

Арзамасский машиностроительный завод специализируется на производстве бронетранспортеров и транспортных средств спецназначения. На этом заводе был создан «Тигр» — самый крупный и мощный внедорожник в России.

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